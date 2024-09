Villanova sott’acqua L’argine non ha retto | Campagne allagate ma si doveva evitare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Gli argini si sono rotti: via Zignola e via Ghibellina, nel quartiere, sono l’epicentro del disastro. Qui, nelle, all’altezza delle brecce, i campi sono acquitrini ribollenti di fango e le strade fiumi in piena. Via Zignola si può percorrere solo a piedi, cercando un varco nel flusso denso che arriva ben sopra la caviglia. Le case sono poche. Di fronte alla prima, una donna in stivali di gomma attende l’elettricista: "Non abbiamo la luce da ore, ma non so se riuscirà ad arrivare fino a qui, in queste condizioni". Poco più avanti c’è la casa di Andrea Succi, che qui ha anche la sua falegnameria. La melma è alta e lui è intento a tenerla lontana dalla veranda: "Non si può trovarsi ancora in questa situazione dopo poco più di un anno".