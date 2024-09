Via San Giorgio festeggia con Tim Grimm

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Nuova data per il programma di Storie di Cortile: domani “La via Sanin festa“ con la sua corte al civico 2. A partire dalle 18.30 via libera a cucina e spine della birra e cocktail a tema con la musica americana del cantautore dell’Indiana Tim(nella foto), accompagnato dal chitarrista di Nashville Sergio Webb. Domenica Time Sergio Webb proseguiranno il tour al Feel Roufe Cafe di Ternate, nel parco del Buscadero Day, alle 17.30, ingresso libero. Timha suonato col suo idolo e amico Ramblin Jack Elliot, ha recitato al fianco di Harrison Ford e diviso il palco con il poeta Wendell Berry.