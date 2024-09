Tutto chiede salvezza 2 | ci sarà una terza stagione?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 20 settembre 2024)è una serie tv scritta e diretta da Francesco Bruni, Daniele Mencarelli e Daniela Gambaro, prodotta da Picomedia. Ricca di emozioni, drammatica e comica al tempo stesso. Torna con una secondain esclusiva sulla piattaforma streaming Netflix, disponibile per la visione a partire dal 26 settembre. Trama In questa nuovaritroveremo il nostro protagonista Daniele, due anni dopo l’esperienza come paziente, presso la clinica psichiatrica Villa San Francesco, a causa del TSO subito con conseguente ricovero di una settimana. Ora nei panni di infermiere tirocinante, proprio nella stessa clinica doveha avuto inizio. Affronterà nuove sfide, ritroverà vecchi amici e compagni di stanza, farà tante altre nuove conoscenze all’interno della clinica.