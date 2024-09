Truffe online | i Carabinieri denunciano cinque persone

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue l’attività di contrasto alle, in particolar modo a quelle commesse tramite siti di vendita on-line, da parte deidella Compagnia di Cerreto Sannita (BN). In due distinte operazioni condotte dalle Stazionidi San Salvatore Telesino (BN) e di Cusano Mutri (BN) sono state deferite all’A.G.residenti in varie parti d’Italia. Uguale il modus-operandi: veniva promessa la vendita di oggetti a prezzi particolarmente vantaggiosi mediante l’accredito delle somme pattuite su carte prepagate. Successivamente, approfittando della fiducia riconosciuta dagli acquirenti, i venditori si rendevano irreperibili, senza mai consegnare o spedire l’oggetto acquistato.