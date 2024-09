The Penguin – ecco l’albero genealogico dei Falcone

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 20 settembre 2024) Thesta espandendo il mondo del film di The Batman e questo include uno sguardo molto più profondo nel mondo oscuro dell’impero criminale dei. Come sempre nel caso della mafia, la parola “famiglia” assume un doppio significato quando si parla dei: Carmineha sia una discendenza familiare che un’organizzazione criminale che si intrecciano violentemente ne Il Pinguino: vediamole insieme. Il Pinguino:deispiegato In breve,la suddivisione delle linee di sangue: Carmine– Il Don della mafiae patriarca della famiglia. Ucciso dall’Enigmista in The Batman.Signora– Moglie di Carmine e madre dei suoi figli Sofia e Alberto. Ulteriori dettagli attualmente sconosciuti.Sofia– Figlia di Carmine, condannata per essere il serial killer “Il Boia” e rinchiusa ad Arkham per anni.