The Penguin | Chi è Salvatore Maroni?

(Di venerdì 20 settembre 2024) Thedella HBO può riportare molti volti familiari di The Batman, ma sta scavando a fondo nelle casse della DC per trovare altri personaggi da inserire. Due delle nuove aggiunte sono Michael Zegen nel ruolo di Alberto Falcone e Cristin Milioti in quello di Sofia Falcone, ma c’è un’altra sfuggente figura criminale della DC Comics che appare in The, il boss della mafia. I lettori di vecchia data conosceranno senza dubbio bene il nome, ma i nuovi arrivati devono sapere chenon è solo un personaggio di ripiego portato nella serie, ma è un nome che ha un peso importante nella storia di Batman.