Tentato omicidio del trapper Simba La Rue condanne per 25 anni per 4 imputati

(Di venerdì 20 settembre 2024) Treviolo. Settein abbreviato per il 25enne milanese Francesco Menghetti e per Youness Foudad, originario del Marocco, 31; seiper Moaad Amagour, 25, fratello di Baby Touché, mentre Samir Benskar, 21, ha patteggiato una pena di 5. Queste leper i quattroaccusati deldelLa Rue, avvenuto in un parcheggio di Treviolo la notte del 16 giugno del 2022. Una faida tra due gruppi rivali nata da una prima aggressione a calci e pugni a Baby Touché avvenuta nel padovano, vendicata con l’agguato nel paese dell’hinterland bergamasco studiato a tavolino su mandato dell’ex fidanzata della vittima, Bibi Santi, anche lei indagata per lo stesso reato insieme ad altri 4. Il pubblico ministero Emma Vittorio aveva chiesto 8per i tre gliche hanno discusso l’abbreviato.