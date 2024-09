Sequestro da 748 milioni di euro ai fratelli Elkann a un commercialista e a un notaio

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 20 settembre 2024) AGI - Non finiscono i guai intorno all'eredità della famiglia Agnelli. Una successione controversa che ha visto contrapporsi la figlia dell'Avvocato Margherita con i suoi figli. La procura di Torino ha disposto unpreventivo di beni per 74,8dinell'ambito dell'inchiesta sulle eredità di Gianni Agnelli. Il provvedimento riguarda iJohn, Lapo e Ginevra, ilGianluca Ferrero e ilsvizzero Urs Robert Von Grunigen. I reati contestati sono frode fiscale e truffa in danno dello Stato. "Respingono tutte le accuse. Ilè un passaggio procedurale" spiegano i legali deiin una nota.