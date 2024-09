Rugby Rovigo la campagna abbonamenti è alle porte | come acquistarli prezzi e benefit

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 – Parte ufficialmente martedì 24 settembre ladella Femi Cz. “Non è solo una maglia” nasce dall’ispirazione dell’opera “La Trahison des Images” dell’artista René Magritte. Unache vuole celebrare il 90esimo anno della società. Un significato profondo che, ripercorrendo la lunga storia rossoblu, guarda con rinnovato entusiasmo al futuro. Con questa scelta che richiama alla celebra opera surrealista, “si vuole sottolineare la differenza tra l’oggetto reale e la sua rappresentazione – spiega il club manager rossoblu Andrea Trombini – Per una stagione così speciale, il messaggio è soffermarsi e assaporare tutte quelle emozioni che per noi rodigini, per il mondo dele per lo sport in genere questa maglia evoca, realizzandotutto ciò sia parte integrante del nostro patrimonio personale e culturale.