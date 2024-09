Rai | variazioni programmi tv di domani

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) (Adnkronos) – Queste leRai deitv di: RAI 1 00:05 (anziché 23:55) TG1 Sera 00:30 Ciao Maschio 02:00 Testimoni e protagonisti 03:15 Che tempo fa 03:20 RaiNews24 RAI 2 08:55 La fisica dell’amore (anziché Il meglio di Radio 2 Social Club) 19:45 TELEFILM S.W.A.T.: “Per sempre” (anziché l’episodio previsto) RAI 3 12:00 TG3 – Meteo 3 12:25 IL SETTIMANALE ESTATE (La rubrica TG3 Persone prevista alle ore 12:20 non andrà in onda) 21:20 Sophia! Rai Documentari (Il previsto documentario La TV nel pozzo non andrà in onda) 23:10 TG3 Mondo L'articolo Rai:tv diproviene da Daily Show Magazine.