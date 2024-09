Promozione Terza di campionato il programma e gli arbitri

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 20 settembre 2024) Anticipo del sabato al Carotti tra Jesina e Vismara. In contemporanea anche Marina – Biagio Chiaravalle e Moie Vallesina – Sassoferrato Genga VALLESINA, 20 settembre 2024 –giornata diche potrebbe già emettere dei verdetti importanti. Le prime tre in classifica (Jesina, Villa San Martino, Tavullia Valfoglia) puntano a continuare sulla strada intrapresa mentre S. Orso e Vigor Catelfidardo (la formazione di Malavenda dopo aver superato il turno di Coppa sarà a Lunano) vanno a caccia dei primi punti della stagione. Gaudenzi (Vismara) Interessanti, e da vedere Marina – Biagio Chiaravalle e Moie Vallesina – Sassoferrato Genga come, da non perdere, Fermignanese – S. Orso.