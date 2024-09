Per un anno 300 km al giorno Storia di una madre-insegnante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Siena, 20 settembre 2024 – Dopo anni da pendolare, superato il concorso per entrare di ruolo, Marzia Librio, 37 anni, residente a Chianciano Terme con il marito e due figli piccoli, finalmente ha avuto la cattedra all’Istituto statale di Istruzione superiore ’G. Marconi’ di Seravezza (Lucca). Ma per restare accanto alla famiglia, ha scelto l’incertezza dell’assegnazione temporanea. “Sono laureata in Comunicazione pubblica e digitale d’impresa – racconta l’–. Prima ho lavorato nel settore alberghiero, poi ho scelto la scuola perché nel frattempo sono diventata mamma”. Iscrittasi nel 2020 alle graduatorie provinciali scolastiche nella materia di Accoglienza turistica, Marzia è stata subito chiamata per un incarico nella sezione del ’Ricasoli’ dentro il carcere di Ranza: “Ognimi mettevo in auto alle 5,30 del mattino per andare a San Gimignano – racconta –.