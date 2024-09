Nike e Corteiz hanno creato una quarta colorazione per la loro Air Max 95

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 20 settembre 2024) Lo scorso marzo,, il marchio londinese di streetwear, ha mandato in fibrillazione l'universo degli amanti delle sneaker con la collezioneAir Max 95. Non solo è stata una delle più grandi collaborazioni del 2023, ma anche una delle più inaspettate visto che solo due anni prima il gigante americano dell'abbigliamento sportivo aveva intentato una causa contro. E proprio quando pensavamo che l'entusiasmo si stesse esaurendo, è stata appena annunciata una nuova. La follia continua.Air Max 95 Tour YellowDopo le versioni 'Gutta Green', 'Pink Beam' e 'Aegean Storm' (realizzate rispettivamente in esclusiva per Londra, New York City e Parigi), la 'Tour Yellow' potrebbe essere la migliore in assoluto. Su una base di pelle completamente nera, uno strato di rete circonda la metà superiore della tomaia creando un'atmosfera da neo-gorp.