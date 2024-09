Morta l’attrice Anna Bianchi | aveva 55 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 settembre 2024) La città di Mantova è stata scossa dalla triste notizia della scomparsa di, attrice, docente e restauratrice, venuta a mancare all’età di soli 55dopo una lunga malattia. Figura di rilievo nella vita culturale locale,era conosciuta non solo per le sue doti artistiche, ma anche per il suo impegno nella conservazione del patrimonio artistico, unendo passione e competenza in ogni progetto a cui si dedicava.era profondamente radicata nella vita teatrale mantovana, legata in particolare all’Accademia Teatrale Campogalliani, con cuirecitato in numerose produzioni. La sua presenza scenica, il suo talento e la sua dedizione al mondo del teatro l’no resa un punto di riferimento per molti.