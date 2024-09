Milano Cortina 2026 | richiesti volontari Sinner risponde con un Sì

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) Nonostante la non partecipazione e competizione aha deciso di esserci comeo Jannikormai noto come atleta e tennista, non potrà partecipare alle Olimpiadi diper via di una squalificazione. Nonostante la sua non competizione il giovane atleta ha deciso di partecipare sotto il ruolo dio e ambassador. Dove potrà portare con meritato onore, una fiaccola. “Non si può fare un’Olimpiade senzae il primoo d’eccezione persarà Jannik” – questo quanto dichiarato da Giovanni Malagò nonché Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Per partecipare comesono indispensabili delle competenze. Bisogna aver compiuto 18 anni entro il 1 novembre 2025 e conoscere bene l’italiano e/o l’inglese.