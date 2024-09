Marcianise aderisce al Bike To Work

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune dialla Settimana Europea della Mobilità 2024 promuovendo l’iniziativa “to” sul territorio cittadino oggi venerdì 20 settembre. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Trombetta ha approvato nella riunione di Giunta che si è tenuta ieri mattina una delibera per sensibilizzare il maggior numero di persone possibile ad assumere stili di vita per una comunità sostenibile, etica e solidale. Con questo atto ha inteso invitare le persone, gli Enti, le Aziende e le Associazioni a porre attenzione al tema della Mobilità Sostenibile, utilizzando in particolare domani la bicicletta per andare al lavoro, e più in generale per gli spostamenti in ambito urbano, lasciando l’auto in garage.