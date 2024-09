L’ha colpita in faccia Grande Fratello 2024 gomitata per Jessica Morlacchi | Che dolore

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) “presa in pieno, che”.in pieno volto per la concorrente. Le immagini fanno male solo a vederle. La seconda puntata del reality, andata in onda il 19 settembre, ha portato con sé un mix di emozioni, colpi di scena e momenti diintensità. Condotto da Alfonso Signorini, il programma ha continuato a mantenere alta l’attenzione del pubblico, confermando il suo status di reality show di punta della televisione italiana. >> “Che figura”., la vip entra nella Casa e non la riconoscono:imbarazzo La serata è cominciata con un messaggio di solidarietà da parte di Alfonso Signorini, che ha voluto esprimere il suo sostegno alle persone colpite dalle recenti alluvioni in Emilia-Romagna.