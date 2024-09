Le ricerche su Internet il fumo la droga | così Chiara combatteva la sua gravidanza Dopo l’infanticidio è uscita con le amiche

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 20 settembre 2024) Da Parma – Non avrebbe mai preso in considerazione la possibilità di tenere il bambino che portava in gremboPetrolini. È sulla base di un’attenta ricostruzione di quanto accaduto che la procura di Parma ha contestato alle 22enne il reato di omicidio volontario premeditato nei confronti del secondo figlio nato nell’agosto del 2024 e da lei seppellito poche ore. Secondo quanto emerge dalle analisi effettuate sui resti del piccolo, rivenuti a fine estate nel giardino della casa di Vignale di Traversetolo, dove la giovane ora agli arresti domiciliari viveva con i suoi genitori, il piccolo sarebbe nato vivo e poi ucciso tagliando il cordone ombelicale. Un’operazione che va seguita da un’accurata chiusura della ferita.