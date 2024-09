La scuola di Montecatone | L’empatia è basilare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024)continua a fare. E dati alla mano dimostra, una volta di più, l’importanza del rapporto tra medico e paziente. In particolare, di come una relazione positiva possa favorire un buon decorso; mentre, minore è il livello di empatia percepita, maggiori sono le complicanze. C’è infatti un nuovo studio condotto dall’istituto di riabilitazione cittadino e pubblicato sulla prestigiosa rivista Health, che esplora l’importanza di due strumenti utilizzati per raccogliere informazioni direttamente dai pazienti.