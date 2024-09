Kelly Joyce chi è? Una carriera da sogno per la concorrente di Tale e Quale Show!

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 20 settembre 2024), cantante di successo, vanta unaultradecennale nel mondo della musica. Scopriamo di seguito tutto ciò che la riguarda, sia della sua vita privata sia di quella professionale! Leggi anche: Tali e quali a degli sconosciuti! Carlo Conti svela il cast di2024, ma chi sarebbero i vip? Cantante di grande successo internazionale,incanta il pubblico grazie a unnto straordinario. Nata a Parigi e trasferita a Riccione con i suoi genitori quando era molto piccola, in Italia ha preso lezioni di violino per otto anni e di piano per cinque, mentre per dodici ha studiato danza alla Royal Academy. Che dire? Con la musica nel sangue e con unnto incredibile,ben presto si è fatta conoscere e apprezzare al grande pubblico, esibendosi in grandi palchi e mostrando la sua enorme versatilità.