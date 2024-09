Già fuori dalla Casa? Grande Fratello l’annuncio di Signorini | chiama i concorrenti e li avvisa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024)2024,le prime nomination. E sono in otto a rischiare di tornare asenza neppure aver avuto il tempo di capire dove si trova il bagno nella nuova abitazione realizzata negli studi Lumina a Roma Nord. Le prime dinamiche, le prime gaffe, istanno iniziando a conoscersi e come sempre non mancano le sorprese o i colpi di scena Come ad esempio Clarissa Burt che non riconosce Loredana Lecciso nonostante abbiano partecipato all’Isola dei Famosi. Come dite? C’è di peggio? Sicuro. Intanto tra gli spettatori c’è chi si sorprende degli strani comportamenti di Tommaso: “Perché questo mangia dentro la vasca? Mi pis***” ha sottolineato un’utente. Ma ora andiamo a vedere chi sono gli otto nominati. Leggi anche: “Non potete mostrare quelle immagini”.