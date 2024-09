Cagliari-Empoli 0-2 Colombo ed Esposito firmano il colpo esterno dei toscani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 – Continua la straordinaria corsa dell’di D’Aversa – all’esordio sulla panchina toscana dopo la lunga squalifica –, che coglie la seconda vittoria stagionale sbancando 2-0 l’Unipol Domus die mantiene intonsa la casella sconfitte agganciando il Napoli al secondo posto in classifica, a quota nove punti. Crisi nera, invece, per ilancora a secco di vittorie: a spezzare l’equilibrio dopo una prima mezz’ora giocata a ritmi blandi e avara di emozioni, ci ha pensato Lorenzoche ha raccolto il filtrante di Anjorin e ha siglato l’1-0 superando Scuffet. Un vantaggio che ha facilitato e non poco le cose per gli uomini di D’Aversa, i quali ad inizio ripresa, al 49’, hanno chiuso i conti trovando il raddoppio con, lesto ribadire in rete una respinta del portiere avversario su un suo stesso tiro.