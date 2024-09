Alluvione Emilia Romagna il drone in volo sulle strade di Lugo inondate | le immagini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

Resta critica la situazione nel comune di, nel Ravennate, per le forti piogge che hanno colpito l'. "L'acqua ha allagato gran parte diest e sud e purtroppo anche parte del centro. Nelle prossime ore il centro sarà interessato quasi completamente. La nostra priorità ora è mettere in sicurezza le persone" ha scritto sui social la sindaca Elena Zannoni. "Anche se dall'ospedale sono stati evacuati pazienti per una questione di sicurezza legata agli impianti, resta operativo il pronto soccorso. I numeri di emergenza, la forza di protezione civile, i servizi sociali e il centro accoglienza sono a vostra disposizione".