Al Ritrovo del lettore ospiti i librai casertani | si parte con Achille Callipo

(Di venerdì 20 settembre 2024) Caserta. “Ilo consiglia” è la nuova serie di incontri deldel, il circolo casertano di discussione letteraria. Ogni serata di questo nuovo ciclo avrà come ospite un professionista dei libri che racconterà i cinque titoli che più spesso raccomanda ai lettori della sua libreria. Ad aprire le danze saràdella libreria Pacifico di via Alois. L’appuntamento è fissato alle ore 21:00 di martedì 24 settembre presso la sede di Bianconiglio in via Sant’Antonio 1 a San Benedetto di Caserta. L’obiettivo di questi incontri, pensati da Donato Riello e organizzati insieme a Valerio Finizio, è valorizzare la figura delo, così importante per ogni appassionato. Tra Caserta e provincia ce ne sono tanti di grande talento, ma quasi mai diventano i protagonisti di una presentazione o un incontro.