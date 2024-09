WTA Seul Haddad Maia e Kasatkina non sbagliano ok Raducanu ritiro per Anismova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) Si è concluso oggi il programma degli ottavi di finale del WTA 500 di: se tre risultati erano preventivabili e non hanno regalato sorprese, un altro era tutt’altro che attendibile. Giornata che è iniziata infatti con ilda parte di Amanda Anisimova che era sotto 7-5 4-1 contro Viktoriya Tomova. Una condizione fisica precaria quella della statunitense oggi: dolore soprattutto alla coscia sinistra, ma un senso di malessere generale, non riuscendo a tenere scambi lunghi. La bulgara affronterà Veronika Kudermetova. Giovedì mattina che è proseguito con il successo perentorio da parte di Beatriz, testa di serie numero 3, che ha sconfitto 6-3 6-4 Ajla Tomljanovic. La brasiliana è stata superiore per tutto il match, ha perso una sola volta il servizio sul 5-1 del secondo set, ma ha comunque poi chiuso senza particolari problemi.