Trova gratta e vinci da 2 milioni ma non divide con gli amici? Il verdetto del giudice

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Per tutti coloro la cui formazione letteraria si è basata su “Topolino”, e non sugli orridi supereroi, la fortuna avrà sempre il volto di Gastone, l'azzimato dandy in giacca verde e ghette che non ha mai lavorato in vita sua, essendo mantenuto dai tesori riti quotidianamente grazie alla sua sfacciata fortuna. Fuori dalle strisce dei fumetti, personaggi folgorati da una fortuna svergognata quasi come quella di Gastone sono rari, ma non inesistenti. Si prenda il caso del piastrellista brasiliano Ricardo T. di 43 anni, residente a Monzambano (Mantova) ma perlopiù operante nel Veronese. L'artigiano aveva la peculiare abitudine – evidentemente fiducioso nella sua buona stella – di acquistare interi blocchetti di, e nel febbraio 2021 i suoi sforzi sono coronati dal successo: a Modenaun biglietto vincente del valore di 800mila euro.