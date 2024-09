Stop restrizioni sostenibilità gettito e riordino urgente | i temi del Forum ACADI 2024

Leggi tutta la notizia su iltempo

Nel 2023 le concessioni di giochi pubblici complessivamente attive sono state oltre 500, delle quali oltre 400 nei giochi distribuiti nei punti vendita specializzati o generalisti. Se n'è parlato stamattina aldi, appuntamento annuale organizzato dall'Associazione dei concessionari di giochi pubblici, dedicato quest'anno al tema: Ildel gioco pubblico per ladel comparto. "Il gioco pubblico è uno dei punti fermi dell'economia nazionale. Non si tratta solo dell'apporto all'erario e il peso economico dell'occupazione che ne deriva, ma è anche una tutela contro l'illegalità e per la salute dei giocatori." Così ha iniziato il suo intervento il Presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele.