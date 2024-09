Per comprendere questo mondo un aiuto dal linguaggio artistico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) BERGAMO Una rassegna socioculturale dedicata a pazienti, caregiver, addetti ai lavori e a chiunque voglia scoprire di più sulle patologie disorientanti come la demenza e l’Alzheimer. Un vero progetto di welfare che utilizza i linguaggi artistici per avvicinare le persone a. Spettacoli, momenti di riflessione con gli esperti, e proiezioni di film, laboratori e, tra gli eventi più attesi, una "cena disorientante". Torna oggi fino al 23 settembre il DFestival, giunto alla quarta edizione, organizzato dalla cooperativa Generazioni Fa con il contributo di Regione Lombardia, dell’Ambito di Bergamo e del Comune. Il festival debutta giovedì 19 settembre alle 15 all’Accademia Carrara con Custodire memorie, un laboratorio per caregiver e persone con demenza a confronto con opere d’arte.