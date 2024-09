MotoGP Marc Marquez | I fischi a Misano? Se si tifa un pilota bisogna fregarsene degli altri…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024)arriva con un grande carico di fiducia al Gran Premio dell’Emilia-Romagna a: lo spagnolo ha vinto due gare consecutive tra Aragon e la prima prova a, è velocissimo e ha trovato un feeling fantastico con la moto Ducati. Queste le parole in conferenza stampa del Cabroncito: “Punti importanti abbiamo fatto nelle ultime settimane, in questo weekend saranno importanti le libere, le temperature sono cambiate rispetto a due settimane fa quando abbiamo corso qui, fa più freddo. Nella seconda parte di gara mi sono sentito molto a mio agio e questo mi ha dato molta fiducia, riuscivo a guidare bene in quelle condizioni. È andata sempre meglio a partire dal Nürburgring, siamo sempre stati più veloci e abbiamo fatto uno step ulteriore rispetto all’inizio della stagione.