Meteo giovedì ancora piogge e temporali

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 19 settembre 2024) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Secondo le previsioni, Il ciclone Boris andrà lentamente ad indebolirsi trae venerdì all’altezza dell’Italia centrale, ma saràin grado di determinare condizioni di maltempo anche intenso su alcune zone. Quelle più coinvolte saranno le centrali adriatiche, tra Marche ed Emilia Romagna, in particolare nella giornata di, anche se i fenomeni non mancheranno sul resto del versante adriatico. Andrà decisamente meglio invece sul lato tirrenico, ma vediamo nel dettaglio le previsioni pere venerdì.GIOVEDI’. Al Nordin Emilia e soprattutto in Romagna, seppur in graduale attenuazione tra il pomeriggio e la sera, altrove inizialmente soleggiato, specie sulle Alpi, ma in giornata nuvolosità irregolare con qualche piovasco in arrivo sulle Alpi centro-occidentali.