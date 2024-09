Librino modificava pistole a salve rendendole armi vere e proprie | arrestato dai Carabinieri   

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 19 settembre 2024) Modificare un’arma arendendola in grado di sparare è un reato gravissimo. Un 45 enne catanese, incensurato, che l’altra sera è statodai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, aveva nascosto in casa un vero e proprio arsenale, composto da 9, alcune delle quali a, ma opportunamente modificate per renderle funzionanti e letali. Al riguardo, l’arresto si inserisce in una più ampia e continua azione di contrasto al traffico diposta in essere dall’Arma di Catania su tutta la provincia etnea, volta a debellare le capacità militari dei clan, che solo nel 2024, ha permesso di recuperare 32, 7 fucili automatici, 6 mitragliatrici, 15 fucili da caccia, e più di 1500 munizioni, per un totale di 66 persone coinvolte tra arrestati e denunciati.