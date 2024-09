Il salvagente dei bagnini | Bandi in mano ai Comuni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) "Speriamo negli emendamenti per modificare questo decreto" o in alternativa "nelle decisioni deiche hanno dei margini per tutelare le piccole imprese nei". Quella di Mauro Vanni, presidente di Confartigianato imprese balneari è il sentore di tanti operatori di spiaggia delusi dal decreto del governo sul rinnovo delle concessioni. Nella stesura definitiva del decreto non ci sono sorprese per i. A fronte della proroga al 30 settembre del 2027, ma con la possibilità per idi anticipare i, resta il nodo degli indennizzi. Nel decreto sono previsti ma solo sulla base degli investimenti non ancora ammortizzati degli ultimi cinque anni. Ciò significa che un bagnino dovrebbe avere investito somme consistenti nelle difficili stagioni della pandemia; cosa assai rara.