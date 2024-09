Firenze al museo degli Innocenti l’antica arte di riparare oggetti con l' oro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024), 18 settembre 2024 - Nuovo appuntamento, questo weekend, con gli eventi collaterali organizzati in occasione di Yokai. Mostri, Spiriti e altre Inquietudini nelle Stampe Giapponesi, la mostra in corso fino al 3 novembre 2024 al. Sabato 21 settembre, alle 17, Barbara Flavia Di Matteo, titolare dell’atelier Broken is Better, terrà la conferenza Kintsugi, l’dicon l’oro: un incontro che permetterà di esploraretecnica giapponese del kintsugi, pratica che valorizza le crepe e le imperfezioni diin ceramica, riparandoli con metalli preziosi e trasformando le fratture in preziosi dettagli. Il kintsugi, che significa letteralmente "con l'oro", è un’giapponese che utilizza l'oro, l'argento o il platino pere valorizzare le crepe e i frammenti di ceramiche e porcellane.