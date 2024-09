Efficienza energetica il 45% degli edifici certificati nel 2023 rientra nelle classi F e G

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ad oggi, in Europa, glideterminano il 36% delle emissioni Ghg (gas a effetto serra), confermando il ruolo fondamentale del settore delle costruzioni per il raggiungimentoobiettivi di decarbonizzazione. Per questo motivo, ad aprile, l’Unione Europea ha approvato la direttiva “case green”, che punta a ridurre il consumo energetico e le emissioni clima-alteranti di case e palazzi entro il 2035 e arrivare al 2050 alla completa decarbonizzazione edilizia. In Italia, la corsa verso la riqualificazioneimmobili ha avuto un notevole impulso grazie al Superbonus 110%. Secondo l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance), grazie a questa misura, il 5,8% del patrimonio edilizio nazionale è stato riqualificato. Questo risultato evidenzia l’efficacia delle politiche di incentivazione nell’accelerare il processo di efficientamento energetico.