Da Sud a Nord in cerca di cure | Una CasAmica per accoglierli

(Di giovedì 19 settembre 2024) Una casa per accogliere chi è costretto a uscire dalla propria regione e a spostarsi in Lombardia per sottoporsi amediche: la nuova struttura di– “Progetto 3000” – sorgerà a Segrate e risponderà a un fenomeno divenuto emergenza sociale e dovuto essenzialmente alla disparità di servizi di cura frae Sud. Sarà la settima struttura gestita dall’onlus, che dal 1986 ha aperto quattro sedi a Milano e poi una a Lecco e una a Roma, con l’obiettivo di accogliere malati e parenti che devono soggiornare lontano da casa. Il nuovo progetto è stato presentato ieri nella parrocchia della Chiesa Beata Vergine Immacolata, adiacente all’area dove sorgerà la struttura e dove un tempo si trovava la sede della Misericordia. A spiegare la necessità di una nuova casa di accoglienza è lo “Studio sui migranti sanitari“ realizzato da Emg Different.