CM com – Inter lezione di calcio | può vincere la Champions il divario col Manchester City non c’è più|Primapagina

(Di giovedì 19 settembre 2024) 2024-09-18 23:00:00mercato.com riporta quanto segue: È un pareggio che non passerà alla storia, almeno quella legata esclusivamente ai risultati. Eppure, quando ai tifosi dell’hanno intonato il coro “è per la gente che” erano passati 75 minuti e ilofStadium era ammutolito. Lì si è capito che oltre il pareggio c’è di più. C’è l’impressione di una squadra, l’, che ha offerto una grande prestazione di livellonazionale. Una prova ad altezzaLeague. Oltre il risultato c’è anche il ricordo, anzi il confronto con la finale di Istanbul di un anno e mezzo fa. Lì era finita con Rodri e Guardiola in trionfo, Lukaku e Dimarco disperati. “Dettagli”, come diceva l’ultimo vincitore nerazzurro della. Ma a braccetto con i dettagli c’erano le sensazioni di una partita dall’esito quasi ineluttabile.