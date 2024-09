Classifica della violenza sessuale | Forlì-Cesena quinta in Italia? Qui le persone denunciano di più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Scoperchiato il vaso di Pandora e portati alla luce i numeri delle violenze sessuali denunciate in provincia nel 2023 (ben 67) ora la parola passa alle associazioni del territorio. Nella‘criminalità’ del Sole 24 ore,si colloca al quinto posto inper l’alto numero di violenze sessuali denunciate. "E’ importante sapere – dice Claudia Gatta referente del Centro Donna – che quando escono i dati delle denunce non significa che il fenomeno diè più diffuso che in altre zone, ma che in quella zona specifica sono di più leche. In Emilia-Romagna c’è la tendenza a fare più denunce che in altre zone e questo è un bene". La provincia diè dunque un territorio in cui le donne ‘non stanno zitte’ maun fenomeno che purtroppo è diffuso in tutta