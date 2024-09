Chiara Ferragni e Fedez reagiscono al duro dissing di Tony Effe

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 19 settembre 2024)ha appena rilasciato il suo brano ‘’, replica aldi ieri sera di. Nel pezzoha lanciato accuse pesantissime ed ha inserito anche un vocale dell’influencer in cui parla del suo ex marito. A pochi minuti dall’uscita dell’ennesimoè intervenuta sui social. Laha scritto: “Fate quello che volete, ma lasciate tutti in pace me ed o i miei figli, grazie“. Ancheha appena detto la sua: “Piccolo gangasta, non ti hanno insegnato in strada che i bambini non si toccano? Scarso nel rap, Scarso nei valori“. tu vedi se mi tocca pure schierarmi dalla parte diin questo litigio da 3ª elementare#pic.twitter.com/Xd4bnOb9KR — ??? (@ssimonxo) September 19, 2024e la reazione dei social, il pubblico si divide. La reazione dial nuovodiha diviso i social.