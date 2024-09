Casting in corso Sinner pigliatutto | due di picche plateale

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 19 settembre 2024) Jannikrivoluziona la sua vita e il suo team e non è ancora finita. È stato avvertito: dovrà farne a meno. La notizia circolata nei giorni scorsi, come immaginavamo, ha fatto tirare un gran sospiro di sollievo aiisti doc. Era ovvio che fosse solo questione di tempo, ma Jannik ha fatto addirittura prima del previsto. Il suo team, finalmente, è di nuovo al completo, adesso che Umberto Ferrara e Giacomo Naldi sono stati prontamente sostituiti. Jannikha ingaggiato due nuovi membri per il suo staff (LaPresse) – Ilveggente.itIl numero 1 del mondo aveva con loro un gran bel feeling, ma siamo certi che non sarà difficile stabilire un’intesa altrettanto speciale con i due membri che sono appena entrati a far parte del suo staff.