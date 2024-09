Atalanta 0-0 tra i rimpianti contro un Arsenal molto rispettoso | Retegui tradisce la Dea

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’pareggia tra il’e parte comunque con un punto positivo nel maxi girone della Champions League rinnovata e che riaccoglie la Dea, reduce dalla splendida cavalcata in Europa League culminata con la conquista del trofeo. Uno 0-0 al Gewiss Stadium nuovo di zecca e finalmente a pieno regime per le grandi notti europee che può comunque lasciare soddisfatto l’ambiente orobico, visto che tra le due squadre quella che può recriminare è di sicuro quella nerazzurra, mentre i Gunners con estremo rispetto dopo un discreto primo tempo nella ripresa hanno capito – con intelligenza, va detto – che il pareggio non era così male e che si sarebbe potuto abbassare il giro del motore per evitare guai.