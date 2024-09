Al via le iniziative della biblioteca Trisi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Prende il via il calendario diper il periodo autunnale allacomunale Fabriziodi Lugo (nella piazza omonima, al civico 19). Si parte oggi alle 17.30 con un nuovo progetto in collaborazione con l’associazione Viviamo le parole di Faenza, che darà vita a una serie di incontri dal titolo "S-paesamenti, leggere e scrivere del rapporto tra l’uomo e la città in cui vive", atelier di lettura per chi desidera cimentarsi con il mondolettura escrittura. Il percorso proseguirà con quattro incontri nei lunedì 7, 21, 28 ottobre e 11 novembre, sempre alle 17.45, tutti gratuiti. Il programma per le famiglie prevede per martedì 24 settembre alle 17 al Parco delle lavandaie, per la rassegna "Ti leggo una storia al parco".