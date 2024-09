400 sanitari in più dal Covid Valeri | pronti per altri ingressi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) "Carenza di personale? Rispetto al 2019 ci sono quasi 400in più ad Arezzo. Entro fine anno saranno assunti39 profili oltre ai 105 già inseriti. Il problema semmai è che certi professionisti non si trovano: sono attratti dal privato". A dircelo è la direttrice amministrativa Asl Tse Antonellache si contra con noi sul tema del personale. Direttrice, venerdì scorso su 57 infermieri ne mancavano 17. "Si è verificata una congiuntura sfavorevole. Nel dettaglio, 8 infermieri avevano programmato le ferie estive, recuperavano il loro benessere psicofisico; mentre9 si sono ammalati. Tuttavia non c’è stato alcun disservizio: grazie alla “flessibilità organizzativa“, abbiamo mobilitato del personale jolly, pagandoli come attività aggiuntiva". Servirebbero più medici al Ps? "È un tema che va anche riportato nella giusta legittimità normativa.