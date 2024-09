Un decalogo per il G7 Salute risposte globali e immunizzazione L’analisi di Osborn I-Com

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 18 settembre 2024) A poche settimane dall’appuntamento ministeriale sullanel contesto del G7 italiano di quest’anno (ad Ancona, dal 9 all’11 ottobre), il coordinamento tra governi, organizzazioni internazionali, ma anche il settore privato e numerose Ong, è più che mai centrale per far fronte ad alcune delle sfide sanitarie del presente e del futuro imminente. L’importanza di uno sforzo globale per la sanità non è una novità e sono numerosi gli esempi nella storia recente in cui tali interventi hanno dimostrato un’efficacia che mai sarebbe stata raggiungibile con interventi limitati a singoli stati. Tra questi, le campagne vaccinali contro la polio e il vaiolo, o la campagna globale Global Fund per sostenere il contrasto all’Aids, alla tubercolosi e alla malaria, o l’Alleanza Gavi per i vaccini, e, più di recente, la campagna coordinata dall’Oms per far fronte alla pandemia da Covid-19.