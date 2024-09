Tutti alla ricerca dei funghi Due morti in ventiquattr’ore I consigli per evitare i rischi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) di Tommaso Carmignani Appassionati dell’ultima ora e cercatori della domenica, mettetevi pure l’anima in pace. Se chiedete ad un esperto fungaiolo uno su dove andare, nella migliore delle ipotesi questi vi risponderà facendo spallucce, offrendovi dettagli vaghi e poco chiari, oppure – ed è l’ipotesi più probabile – mandandovi completamente fuori strada. Perché la prima regola di un cercatore che si rispetti è non rivelare mai i propri segreti, neanche al più caro degli amici. Eppure, quando la stagione promette bene, riempire il cestino di prelibatezze non è poi così difficile. Basta seguire qualche accorgimento, avere occhio e un po’ di allenamento per camminare qualche ora nel bosco. E così eccoci qui, tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, quando il caldo estivo lascia spazio alle piogge e i boschi si riempiono di