Totò Schillaci morto | le favole non sempre hanno un lieto fine ma restano eterne!

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Piazza Vittorio Emanuele II, quella centrale del paese, trasformata in un cinema all’aperto. Le sedie, tante, rivolte verso il maxischermo issato sopra l’ingresso del bar. Per guardare la partita si davano le spalle alla Chiesa Madre, la chiesa era lo stadio Olimpico di Roma, la messa la cantava la Nazionale Italiana di Azeglio vicini. I Mondiali ’90 diventarono rito per tutte le piazze d’Italia (e non solo), questa era la mia e in quell’estate, un po’ più italiana del solito, anche le notti di Santa Croce Camerina diventarono magiche. Una ricetta semplice: mio papà che portava me e mio fratello in piazza a vedere le partite degli Azzurri. Lui seduto con gli amici, ma c’era mezzo paese, l’altro guardava l’Italia in tv a casa o in veranda. Noi bambini, indemoniati, giocavamo in piazza con maglie improvvisate come improvvisate erano le prime bandiere italiane modificate.