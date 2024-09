Scivola nella scarpata alla guida dell’auto | ferita una donna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La strada provinciale che da Monteprandone scende sulla nazionale in contrada Ragnola, ancora teatro di uno spettacolare incidente. E’ accaduto nelle prime ore di ieri ed ha visto coinvolta R. G. di 78 anni, residente a Monteprandone, che eradella sua Fiat Panda. Mentre si dirigeva verso la statale Adriatica, laha perso il controllo dell’utilitaria che prima ha colpito di striscio la fiancata di un’auto in sosta lungo la strada, poi èta lungo lapiombando contro la recinzione di un’abitazione. In stato confusionale, laè riuscita a fare manovra ed a risalire sulla strada provinciale percorrendo circa un chilometro per poi fermarsi sul ciglio della strada. Un automobilista che la stava seguendo e che aveva notato il zigzagare della Fiat Panda si è fermato ed ha chiestose aveva bisogno di aiuto.