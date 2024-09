Ryanair | l’addizionale danneggia il turismo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Numeri e statistiche per ribadire la supremazia nei cieli d’Europa e del Belpaese. E critiche pungenti nei confronti del governo italiano, accusato di tollerare forme di tassazione che penalizzano le compagnie aeree e, per inerzia, i viaggiatori. Puntata a Milano non solo di cortesia quella di Michael O’Leary, ceo di. Il numero uno del Gruppo ha annunciato 10 nuove rotte invernali tra Malpensa e altrettante destinazioni del Vecchio Continente assieme alla disponibilità di un ottavo aeromobile, plus di operatività per uno scalo milanese che archivia un +10% del traffico e un’invidiabile quota di 4,5 milioni di passeggeri. Bergamo rimane l’hub strategico, ma fa registrare una sensibile contrazione: rispetto al 2023, Orio Al Serio lascia per strada il 5% della propria capacità, contando su 20 aerei e non più 24 e servendo solo 86 rotte rispetto alle precedenti 91.