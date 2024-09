Rsa in Toscana liste d’attesa ferme La denuncia | Molti vendono casa per pagare le rette

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Si scalda, in, il fronte delle Rsa, fra scioperi dei lavoratori, sollecitazioni delle famiglie e proteste delle associazioni datoriali nei confronti di Regione e Ausl. Sono 7mila i lavoratori toscani che operano nelle Residenze sanitarie assistenziali e nelle strutture per disabili (Rsd) ai quali viene applicato il contratto di lavoro Uneba. “Il contratto – scrivono i vertici toscani di Fp Cgil, Cisl Fp, Fisascat Cisl, Uil Fpl e Uiltucs – a 5 anni dalla scadenza, nella trattativa per il rinnovo, vede una proposta di Uneba di un aumento di 50 euro lordi al mese. Proposta rigettata dai sindacati”. Fronte aperto anche per i circa 5mila dipendenti toscani della sanità privata e delle Rsa (circa 40 le strutture coinvolte) a cui si applicano i contratti Aiop-Aris Sanità privata (scaduto da oltre 6 anni) e Aiop Rsa-Aris Rsa (scaduto da 12).