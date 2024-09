Napoli per due giorni capitale mondiale della Mozzarella di Bufala Dop

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di mercoledì 18 settembre 2024)– Il 24 e 25 settembrediventerà ladicampana, con due giornate ricche di incontri e dibattiti. L’evento, che vede la partecipazione di 30 relatori e 9 ospiti stranieri provenienti da cinque continenti, riunirà esponenti del mondoricerca, delle istituzioni e delle impresefiliera lattiero-casearia per la prima conferenza internazionale dedicata alladie ai prodotti lattiero-caseari. Organizzata dal Consorzio di TuteladiCampana Dop in collaborazione con l’Università Federico II, il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, il Dipartimento di Agraria e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, la conferenza fa parte delle celebrazioni per gli 800 anni dell’ateneo napoletano.