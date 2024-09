Manchester City-Inter 0-0 al 45? | testa a testa e diverse occasioni!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di, sfida valevole per la prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti BUON INIZIO – Una buonissima in questi primi quarantacinque minuti della trasferta contro ilÂ, valevole per la prima giornata della fase campionato della nuova UEFA Champions League. I nerazzurri coprono bene difensivamente e creano il primo pericolo dalle parti di Ederson dopo pochi minuti, con Marcus Thuram che prova un tiro potente, ma centrale e bloccato proprio dal portiere.